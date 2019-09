Ausstellung zu "For Forest"In der Klagenfurter Stadtgalerie klopft man auf Holz

Erholungsraum, Märchenmotiv, Teil des weltumspannenden Ökosystems. Was hat der Wald in der Kunst verloren? Jede Menge zeigt eine Ausstellung.

Installation von Johann Feilacher © Willi Rainer

Welch mannigfaltige Bezüge die bildende Kunst mit dem Thema Wald und den vielen dazugehörigen Aspekten eröffnet, zeigt ein imponierendes Ausstellungsprojekt. Ausgeführt in enger Zusammenarbeit von Stadtgalerie Klagenfurt mit dem Museum Moderner Kunst Kärnten und in Kooperation mit den Kulturprojekten von Klaus Littmann, der den Titel der Ausstellung eingebracht hat: „Touch Wood“. Die Redensart bedeutet soviel wie „auf Holz klopfen“ und damit hoffen, dass alles gut wird. So wurde eine zweiteilige Schau entwickelt, die in beiden Häusern zu erleben sein wird.