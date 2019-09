For Forest"Waldiger" als gedacht oder: Hurra, es ist ein Wald!

Viel wurde in den letzten Monaten darüber spekuliert, wie der Wald im Stadion wohl ausschauen wird. Nun kann man sagen: tatsächlich wie ein Wald. Nun wird wichtig sein, ihn auch zu erhalten - als Mahnmal, als Beitrag für die Zukunft und als Land Art-Projekt.

For Forest

Der Wald im Stadion © Weichselbraun

Viel wurde in den letzten Monaten darüber spekuliert, wie der Wald im Stadion wohl ausschauen wird. Von bereits abgestorbenen Bäumen war die Rede oder von einer Bepflanzung in hübschen Reihen. Ein illegal aufgenommenes Video machte die Runde, in dem der Wald noch eher wie eine Naturruine aussah.