Maria Lassnigs Atelier in der Klagenfurter Klostergasse wurde saniert © Hannes Pacheiner

Am 8. September würde Maria Lassnig ihren 100. Geburtstag feiern. Um dieses Jubiläum angemessen zu begehen, lädt die Stadt Klagenfurt am 7. und 8. September zu Tagen der offenen Tür in die Klostergasse 1. Hier – nahe dem Heiliggeistplatz – hatte die junge Malerin nach Abschluss ihres Studiums an der Wiener Kunstakademie ihr erstes Atelier und hier empfing sie zwischen 1945 und 1951 zahlreiche Vertreter der Nachkriegsavantgarde, darunter Dichter wie Michael Guttenbrunner, der seinen 100. Geburtstag einen Tag vor Maria Lassnig feiern könnte, oder bildende Künstler wie Arnold Wande und Arnold Clementschitsch. So mancher kam als Freund und ging als Liebhaber, wie das Beispiel von Arnulf Rainer zeigt – dem gemeinsam mit Lassnig eine große Ausstellung im Museum Moderner Kunst Kärnten gewidmet ist. Heute gibt es die letzte Chance, diese zu sehen.