"Fridays for Future" in Klagenfurt

An die 60 Menschen haben am Freitag bei der "Fridays for Future"-Demonstration in Klagenfurt teilgenommen © Kulmer

Auf 200 Teilnehmer haben sie gehofft, rund 60 sind es geworden. Ob die Organisatoren der „Fridays for Future“-Demonstrationen in Klagenfurt ihr Ziel zu hoch gesteckt haben, die Termine vor dem Sommer von vielen tatsächlich nur als Gelegenheit zum Schulschwänzen genutzt wurden, oder ob das abflauende Interesse mit der Urlaubszeit zusammengefallen ist, weiß man freilich nicht. Immerhin ist dem harten Kern der jungen Aktivisten zugutezuhalten, dass sie auch in den Ferien ihre Zeit für den Klimaschutz opfern.