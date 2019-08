Sowohl Schmunzeln als auch sarkastische Kommentare löst die Ordensverleihung an Heidi Goess-Horton für ihr Engagement für den KAC, das Kärntner Gesundheitswesen und den Tierschutz aus.

Landesorden in Gold für KAC-Mäzenin Heidi Horten © Raunig

Der Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung ist am 30. August Schauplatz der Verleihung des "Kärntner Landesordens in Gold" an "Frau Gräfin Heidi Goess-Horten" durch Landeshauptmann Peter Kaiser.