© Lilihill

Der geräumige Hangar lieferte die Kulisse, zwei Flugzeuge (in fast zwei Stunden!) den Sound zu einer Pressekonferenz, die Kärnten so wohl noch nicht erlebt hat. 1,020 Milliarden Euro will die private Lilihill in den Kärnten-Airport, an dem sie 74,9 Prozent der Anteile hält, investieren. Die Vorhaben reichen von Terminal und Hotel bis zum Logistikzentrum. 2024 soll der neue Airport flugtauglich sein.