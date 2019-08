Facebook

Achim Kaspar, mit Kärntens Wasser eng verbunden © Eggenberger

Frohgesinnt, mit strahlendem Lächeln, blickt Verbund-Vorstand Achim Kaspar von der Terrasse in Maria Loretto auf den Wörthersee. Nicht weil er hier an ein aufzustauendes Wasserkraftpotenzial denkt, obwohl er für den gesamten Bereich der Stromerzeugung im Verbund verantwortlich ist. Vielmehr durchfluten ihn am Wörthersee heimatliche Gefühle – als gebürtigen Klagenfurter, als Bub in Keutschach, der am Rauschelesee aufwuchs, als Schüler in Klagenfurt am „ersten BG und an der Einser-HAK. Demnächst haben wir 35. Maturajubiläum“.