Margarete Pramstaller verkauft am Benediktinermarkt in Klagenfurt Schwammerl und Pilze © Petra Lerchbaumer

Pilzliebhaber müssen heuer oft weit wandern, um die schmackhaften Früchte des Waldes zu finden, oder tief in die Tasche greifen: Denn durch das anfangs sehr trockene Wetter kommt die Saison nur schleppend in Gang. „Eierschwammerl findet man jetzt überall genug. Steinpilze gibt es in Wolfsberg viele, vereinzelt wurden diese auch im Gurktal gefunden“, sagt Herbert Pötz, Leiter der Fachgruppe Pilzkunde beim Naturwissenschaftlichen Verein Kärnten.