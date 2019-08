Eine 33-Jährige stolperte auf dem Wanderweg und stürzte 15 Meter tief in steiles Gelände ab.

Die Frau musste aufwendig geborgen werden © Bergrettung

Bei einer gemeinsamen Wanderung mit ihrem Ehemann und dem siebenjährigen Sohn ist eine 33-jährige Völkermarkterin am Sonntag in der Tscheppaschlucht abgestürzt. Sie geriet unterhalb der Teufelsbrücke ist Stolpern und stürzte über die Trittstufen 15 Meter tief in steiles Gelände ab. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde von zehn Bergrettern der Bergrettungsstelle Ferlach geborgen und vom Rettungshubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt gebracht.