Diese beiden Katzen und 21 weitere wurden in einer Box gefunden © KK/Tiko

Heuer ist es besonders arg. Sehr viele unterernährte Katzen in schlechtem gesundheitlichen Zustand und auffallend viele Pitbulls sowie American Staffordshires werden bei uns abgegeben. Das Heim platzt aus allen Nähten“, sagt Christina Adlassnig, Tierpflegerin im Heim Garten Eden in Klagenfurt.

Die zahlreichen Fälle von Tierquälerei, die in Kärnten heuer zu verzeichnen sind, gehen an den Heimen nicht spurlos vorüber. Denn dort landen schließlich jene Tiere, die ausgesetzt oder aufgrund ihres publik gewordenen Martyriums behördlich abgenommen wurden. 200 sind es im Fall des Gartens Eden jährlich. „Und immer mehr Tiere werden nicht mehr persönlich abgeliefert, sondern anonym in der Tierklappe abgegeben.“