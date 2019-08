Der 65-Jährige gründete vor zehn Jahren die Reihe "Klassik im Burghof" in Klagenfurt und steuert als Reiseveranstalter neue musikalische Ufer an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michael Springer: "Heute im Schnitt 400 Besucher" © Weichselbraun

Ohne Musik geht bei Michael Springer fast gar nichts. Und Reisen ist für ihn sowieso das Nonplusultra. Dafür hat der 65-jährige Klagenfurter mit dem Nobelpreis für die Entdeckung der „place cells“ das beste Argument parat: „Unser Gehirn ist durch Ortsveränderung, also durch das Reisen entstanden. Für jeden Ort, den wir kennenlernen, wird ein neues Neuron angelegt“, erklärt er.

Eigentlich hätte der Reiseveranstalter ja der Akademiker der Familie werden sollen. Das Jus-Studium war ihm aber zu trocken, also heuerte er bei einer Speditionsfirma an, um später in den Betrieb des Vaters zu wechseln. 1996 war - wegen der Nachkommen seiner vier Onkel – die Zahl der Gesellschafter im „Reisebüro Springer“ explodiert. Michael Springer machte sich mit der MS-Reisegesellschaft selbstständig und begann mit einem Busreiseprogramm. „Kroatien und speziell die italienische Toskana waren damals die Renner. Hamburg war schon zu weit weg“, erinnert er sich. Und Springer wagte sich an seine erste musikalische Reise: eine Mittelmeer-Kreuzfahrt mit dem Musikantenstadl und Karl Moik.