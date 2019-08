Besitzer des Hotel Egger und die Gemeinde Krumpendorf liegen sich schon seit Jahren in den Haaren. Im Fokus steht Streit um eine Bankgarantie und eine Skylounge.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Boutique Hotel Egger in Krumpendorf © Steinthaler

In idyllischer Lage am Wörthersee verspricht das „Feel Good-Boutique Hotel Egger“ Entspannung. Alles andere als friedfertig ist das Verhältnis zwischen den Hoteleigentümern und der Gemeinde Krumpendorf. Seit drei Jahren tobt ein Rechtsstreit, entzündet an der „Skylounge“ und einer Bankgarantie.