Der 17-jährige Kärntner ist seit Samstag wieder zurück in Österreich. Was vor wenigen Tagen in New York passiert ist, kann er bis jetzt kaum fassen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gewann 1,3 Millionen Euro Preisgeld: Der Kärntner David Wang © AP

Er ist derzeit wohl einer der gefragtesten Kärntner: David Wang (17), alias "Aqua", gewann am vergangenen Wochenende gemeinsam mit seinem norwegischen Teamkollegen "Nyhrox" den Duo-Wettbewerb der Fortnite-Weltmeisterschaft in New York. Am Samstag, kurz nach 8 Uhr in der Früh, landete der erfolgreiche E-Gamer nun am Flughafen Wien-Schwechat. Begleitet wurde er natürlich von seiner Mama Claudia.