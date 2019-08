Am Montag findet in Krumpendorf ein kostenloser Kinoabend statt. Gezeigt wird "The Age of Stupid". Am Donnerstag ist der Film auch in Ferlach zu sehen.

Sujetbild Kino © (c) Karramba Production - Fotolia (Dzmitry Stankevich)

Die Schüler Max Fritz, Kinana Znidar, Felix Grave, Lena Mert, Magdalena Gregori und Nina Weberhofer laden am Montag zum kostenlosen Filmeabend bei der Schiffsanlegestelle in Krumpendorf. Gezeigt wird der Spielfilm "The Age of stupid", der sich mit dem Klimawandel auseinandersetzt. Der Film beleuchtet das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln und stellt wesentliche Zusammenhänge her. Auch für die kulinarische Verpflegung ist gesorgt: Das Menü ist vegetarisch und wird mit Lebensmitteln aus biologischer Landwirtschaft zubereitet. Die Organisatoren freuen sich über eine freiwillige Spende. Am Donnerstag wird der Film auch in Ferlach gezeigt.