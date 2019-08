Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

David Wang (rechts) und Emil Bergquist gehen getrennte Wege © Instagram

Das Erfolgsduo David "Aqua" Wang und Emil "Nyhrox" Bergquist geht getrennte Wege. Wie der Kärntner mitteilte, wird er in Zukunft mit Landsmann Klaus "Stompy" Konstanzer an Fortnite-Turnieren teilnehmen. In den sozialen Medien sorgte diese Entscheidung für Unverständnis und Unmut. Am vergangenen Wochenende holten sich Wang und Bergquist noch den Titel bei der Weltmeisterschaft in New York. Die beiden konnten sich ein Preisgeld von drei Millionen Dollar teilen. Aufgrund des Shitstorms in der Gamer-Szene sah sich der Ebenthaler Wang zu einem weiteren Statement gezwungen. "Wir haben für lange Zeit miteinander gespielt und die Weltmeisterschaft gewonnen. Das heißt aber nicht, dass wir das beste Duo sind oder ich mich mit einem anderen Partner nicht weiter verbessern könnte", schrieb Wang.