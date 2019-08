Neuerung für An- und Abreise bei Großveranstaltungen: Erstmals gibt es mehr Security in Klagenfurt und Villach und mobilen Ticketverkauf. Neun S-Bahnen bringen Konzertbesucher nach Hause.

Wegen des Andrea Berg-Konzerts in Klagenfurt setzen die ÖBB mehr Züge ein. Am Hauptbahnhof Villach wird das Servicecenter bis 2.30 Uhr geöffnet sein © ÖBB/Dolinsek

Mit "Maximalauslastungen" rechnen die Österreichischen Bundesbahnen am Wochenende in Kärnten. Denn am Samstag findet das Andrea Berg-Konzert in Klagenfurt statt, gleichzeitig wird mit einer starken Urlauber-Rückreisewelle gerechnet. Die ÖBB setzen daher erstmals Maßnahmen um, die man aufgrund der Erfahrungen aus den vergangenen Großveranstaltungen im Wörthersee Stadion entwickelt hat.