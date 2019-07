"Schwarzer Freitag" 500.000 Euro Schaden an nur einem Tag

Facebook

Riesige Hagelkörner richteten großen Schaden an © Daniel Loretto - Fotolia

Allein am vergangenen Freitag hat das Gewitter und vor allem der Hagel in Kärnten (Versicherungs-) Schäden von einer halben Million Euro verursacht – ein schwarzer Freitag also für die Landwirte und die Hagelversicherung: Er verdoppelte nämlich die bisherigen Hagelkosten in Kärnten im heurigen Jahr: Aus einer halben Million wurde eine Million.