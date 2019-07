Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Strandbad Klagenfurt: 5 Euro für die Tageskarte © KLZ/Markus Traussnig

Der Sprung ins Wasser ist unterschiedlich teuer. Bei jenen zehn Kärntner Strandbädern, die von der Kleinen Zeitung unter die Lupe genommen wurden, reicht der Tageskartenpreis für Erwachsene von 3,50 Euro (Strandbad Stockenboi am Weißensee) bis zu 5,80 Euro (Strandbad Millstatt). Die Kinderkarten kosten zwischen 1,50 Euro (Strandbad Faak am See) und 2,60 Euro (Camping-Bad Ossiacher See).