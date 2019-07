Kleine Zeitung +

Unwetter in Kärnten Überflutungen, Muren und umgestürzte Bäume

Zahlreiche Feuerwehren sind in weiten Teilen Kärntens in Einsatz. In St. Veit, Feldkirchen, Klagenfurt und Villach kam es am Freitag zwischen dem späten Nachmittag und frühen Abend zu Unwettern.