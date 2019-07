Facebook

Peter Kaiser, Bettina Schnögl, Alexander Waldner, Alfred Gusenbauer bei der Verleihung © (c) Walter FRITZ

Reisen erweitert bekanntlich den Horizont. Die Klagenfurter Bettina Schnögl und Alexander Waldner nehmen sich diese Weisheit für ihre Master-Studien zu Herzen. Nach dem abgeschlossenen Logopädie-Studium an der FH Wiener Neustadt geht es für Schnögl schon in wenigen Wochen an die Columbia University in New York. Waldner führt seine weitere akademische Laufbahn Ende August an die Esade Business School sowie die Ramon Llull University in Barcelona.