Landesspitäler Neue Chefs in "Elki" und LKH Villach

Aufsichtsrat segnete wichtige Besetzungen ab: Jörg Jahnel folgt Wilhelm Kaulfersch im Eltern-Kind-Zentrum Klagenfurt. In Villach sitzt künftig eine Frau in der ärztlichen Direktion.

Wachablöse mit 1. November im Eltern-Kind-Zentrum © KLZ/Weichselbraun

Ab 1. Oktober sitzen in zwei der fünf Landesspitäler Frauen in der ärztlichen Direktion. Mit diesem Tag wird die Anästhesistin Elke Schindler (56) im LKH Villach die Nachfolge von Dietmar Alberer antreten, der, wie berichtet, in die Med-Direktion des Klinikums Klagenfurt wechselt. Derzeit hat Schindler, Funktionsoberärztin an der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin, die ärztliche Leitung im Qualitätssicherungskernteam inne.