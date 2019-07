Facebook

© KLZ/Weichselbraun

Erst im November des Vorjahres wurde ein 43-jähriger Klagenfurter zuletzt aus der Haft entlassen. In absehbarer Zeit muss der Mann erneut für ein Jahr hinter Gitter. Ihm wurde vorgeworfen, am 4. April in Strau in alkoholisiertem Zustand ungebremst von hinten in einen Kastenwagen gefahren zu sein.