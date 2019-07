Kleine Zeitung +

Anhaltende Trockenheit Es herrscht in ganz Kärnten Feuer- und Rauchverbot im Wald

Im Bezirk Klagenfurt-Land ist die Verordnung bereits seit März durchgehend in Kraft. In Pesenthein in der Gemeinde Millstatt, sind die Bürger angehalten Trinkwasser zu sparen.