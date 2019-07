Der Wissenschaftler Johann Zaller (Boku Wien) über die gefährliche Kombination von Pestiziden mit anderen Stoffen und Winzer, die nach Krankheiten in der Familie den Weg zu Bio-Weinbau finden.

Vor Bio-Weinfestival in Klagenfurt

Johann Zaller: "Oft sind es Krankheitsfälle in der Familie, die Winzer zum Bio-Anbau führen" © KK/Zaller

Würden Sie bedenkenlos einen x-beliebigen Wein aus dem Supermarkt-Regal konsumieren?

JOHANN ZALLER: Wein ist ja immer noch ein Genussmittel, da soll man schon auswählen, was man genießt. Ich persönlich bevorzuge Bio-Wein aus heimischer Produktion, den es inzwischen in großartiger Auswahl in sehr guter Qualität gibt. Allein aus Gründen der Ressourcenschonung finde ich es unsinnig, Wein tausende Kilometer weit aus Südafrika oder Chile zu transportieren.