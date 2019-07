Facebook

Der Faaker See gehört zu den saubersten in Kärnten © Pacheiner

Nicht nur Österreichs Schüler erhalten diese Tage ihre Zeugnisse, sonder auch Kärntens Seen. Laut dem 33. Kärntner Seenbericht erhalten sieben Seen die "Bestnote" und 17 weitere ebenfalls ein "Sehr Gut". Ein "Gut" erhalten neun Badeseen. Die niedrigste Note - ein "Befriedigend" - wird in Summe an acht Seen vergeben: Pirkdorfer Badeteich, St. Andäer Badesee, St. Urban See, Trattnigteich, Flatschacher See, Hörzendorfer See, Maltschacher See und Moosburger Teich. "Die gute Nachricht ist aber, dass kein See Nachsitzen muss", so Landesrätin Sara Schaar.