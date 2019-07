Die hohen Wassertemperaturen lassen die Zahl der Erreger in den Seen ansteigen. Der Kontakt mit den Parasiten kann zu einem Ausschlag führen.

Badende sollen sich nicht lang im Uferbereich aufhalten und Wasserpflanzen meiden © Adobestock

Die Hitze der vergangenen Wochen hat die Wassertemperatur der Kärntner Seen deutlich ansteigen lassen. Im Wörthersee wurden gestern zum Beispiel 25 Grad gemessen, im Flatschacher See waren es sogar 27 Grad. Beträgt die Wassertemperatur über einen längeren Zeitraum mehr als 23 Grad, begünstigt das die Entwicklung von Zerkarien. Kommen Menschen mit diesen Parasiten in Berührung, kann dies unangenehme Folgen haben.