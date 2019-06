Europatour Termin für Rammstein-Konzert in Klagenfurt steht fest

Die deutschen Kultrocker kommen am 25. Mai 2020 ins Wörthersee Stadion. Der Ticketverkauf startet am 5. Juli.

© EPA

Im Wiener Ernst-Happel-Stadion geht Ende August der erste Teil der Stadion-Tour von Rammstein zu Ende. 2020 wird sie wie berichtet in Klagenfurt wieder eröffnet. Jetzt wurde auf der Homepage der Band auch der Termin veröffentlicht. Es wird mit dem 25. Mai ein Montag sein. Danach folgen Termine unter anderem in Deutschland, der Schweiz, Belgien, Italien oder Dänemark. Der Ticketverkauf soll in wenigen Wochen am 5. Juli starten.