Diese Ansicht der Drau bei der Hollenburg-Bahnbrücke hat Samsung überzeugt © Daniel Waschnig

Erhältlich wird das Samsung Galaxy M10 laut dem Unternehmen in Österreich zwar nicht sein. Um es im asiatischen Raum an den Mann zu bringen, soll die Drau helfen. Der Klagenfurter Fotograf Daniel Waschnig hat vor zwei Jahren ein Bild von der Bahnbrücke bei der Hollenburg gemacht. Als Eigenreferenz, wie er sagt. Jetzt findet man das Bild auf der Homepage des Milliardenunternehmens aus Südkorea. „Das ist natürlich sehr lässig. Es hat aber gedauert, bis ich realisiert habe, was da passiert ist“, sagt Waschnig.