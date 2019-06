Kärntner des Tages"Oscar" für vier smarte Feuerwehrmänner

Facebook

Petritsch, Krumpl, Ertl und Trinker (von links) wurden für Tunnel-Brandsimulator ausgezeichnet © Privat

"Es macht uns sehr stolz, dass unsere Theorien auch in der Praxis funktioniert haben. Bei der Entwicklung stand die Unterstützung der Feuerwehr bei Brandeinsätzen in Tunneln im Fokus“, sagen Patrick Krumpl (19), Christoph Ertl (19), David Petritsch (19) und Nico Trinker (18). Das Team der HTL-Mössingerstraße in Klagenfurt hat in rund 1400 Arbeitsstunden einen portablen und smarten Brandsimulator für Autobahntunnel entwickelt.