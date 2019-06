Klagenfurt Mann (30) wurde von diebischem Duo um sein Geld gebracht

Facebook

In der Nacht auf Sonntag bat eine bislang unbekannte Frau auf einer Straße in Klagenfurt einen 30-jährigen in Klagenfurt lebenden Pakistani um 10 Euro, um ein Taxi bezahlen zu können. Als der Mann Geldscheine aus seiner Hosentasche holte, entriss ihm die Frau das gesamte Geldbündel (320 Euro) und flüchtete. Der Mann lief der Frau nach, wobei plötzlich ein Pkw vorfuhr, in den die Frau ein- und ein Mann ausstieg, der das Opfer mit einem Messer bedrohte.