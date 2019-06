Grünflächen im süd-östlichen Bereich des Spitalsareals wurden zur Hügellandschaft umfunktioniert, was gleich mehrere Vorteile hat.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ideal, wenn ein Bauherr viel Platz hat: Zwischenlagerung von Schüttmaterial erspart dem Klinikum Klagenfurt viel Geld © Rausch

Keine Landschaftsarchitektur steckt hinter drei gewaltigen Erdwällen in einem Parkbereich des Klinikums, zur Krassnigstraße hin, sondern kaufmännische Überlegungen. Die Initialzündung dazu hat der Landesrechnungshof im Zuge der Überprüfung des inzwischen gestarteten Großprojekts Neubau Psychiatrie geliefert. Man regte an, das für die Rückverschüttung notwendige Erdmaterial auf dem Klinikumgelände zwischenzulagern, was 300.000 Euro einsparen würde.