Ramón Vargas & Co.Klassik im Burghof: Zehnter Geburtstag mit Stargästen

Andreas Schager, Ramón Vargas, Bernarda Fink & Co veredeln die Samstagvormittag im Klagenfurter Burghof. Am 22. Juni geht es los, insgesamt stehen heuer 13 Konzerte auf dem Programm.

Ramon Vargas kommt nach Klagenfurt © David Jerusalem

Mit vier Veranstaltungen startete man vor zehn Jahren, gerade einmal 40 Zuhörer kamen zum ersten Konzert. „Man hat uns von Anfang an totgesagt: Wie kann man nur am Samstagvormittag Konzerte veranstalten, noch dazu im Freien?“ erzählt Michael Springer, Vorstand von „Klassik im Burghof“: „Aber das Interesse war bald enorm und ist über die letzten Jahre stark gestiegen.“ Gerade der Vormittagstermin, bei dem man in entspannter Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen oder bei einem Glas Sekt im Burghof klassische Musik genießen kann, habe die Leute angezogen.