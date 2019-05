Facebook

Im Jahr 1992 war sie eine der ersten uniformierten Polizistinnen in Klagenfurt © Helge Bauer

Im Jahr 1992 war sie eine der ersten uniformierten Polizistinnen in Klagenfurt. „Wir waren damals nur zwei weibliche Kollegeinnen“, sagt Gabriele Sonnleitner. Das sei nicht immer ganz leicht gewesen, aber sie sei an dieser Herausforderung gewachsen. Nun hat die junge Polizistin von damals einen spannenden Karriereschritt gemacht: Ab 1. Juni leitet Sonnleitner (51) den „Fachbereich 1“ im operativen Kriminaldienst in Klagenfurt: Sie ist damit Bereichsleiterin für Gewalt- und Sittlichtkeitsfälle, für Rotlichtdelikte und Menschenhandel. In der Landeshauptstadt ist Sonnleitner die erste Frau in dieser wichtigen Funktion. Sie folgt damit Chefinspektor Richard Pikl nach, der seit Kurzem in Pension ist.