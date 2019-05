Facebook

Der Mann befindet sich in der Justizanstalt Klagenfurt. © Weichselbraun

Ein erschütternder Missbrauchsprozess fand am Montagvormittag am Landesgericht Klagenfurt statt: Ein Mann war wegen schweren, sexuellen Missbrauchs angeklagt. Dem Angeklagten wurde vorgeworfen "unter Ausnützung seiner Funktion als Aufsichtsperson" Kinder "in zig-fachen Angriffen missbraucht zu haben". Nach knapp vier Stunden wurde der Mann in dem Prozess zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Dazu wird er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.