In einer Wohnung in Klagenfurt kam es Mittwochabend zu einerAuseinandersetzung zwischen einem 23-Jährigen und seiner 24-jährigen Ex-Freundin.

Beide Verletzten wurden in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert (Sujetbild) © Jürgen Fuchs

Dass seine Freundin die Beziehung beendet hatte, konnte ein 23-jähriger Mann wohl nicht verkraften. Deswegen kam es Mittwochabend in einer Wohnung in Klagenfurt zu einer Auseinandersetzung, bei der der Mann die 24-Jährige mit einem Stanley-Messer verletzte. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurde auch er verletzt. Beide wurden in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert, wo die Wunden versorgt wurden.