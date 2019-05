34-Jähriger wurde von Beamten während eines Drogendeals verhaftet. In der Wohnung des Süchtigen wurden Heroin und Kokain gefunden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Artinger

Nach mehrmonatigen Ermittlungen durch Beamte der Suchtmittelgruppe des Landeskriminalamtes konnte, wie jetzt bekannt wurde, am 11. April ein 34-jähriger Italiener unmittelbar nach einem Heroinverkauf in Klagenfurt von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität festgenommen werden. Zum Zeitpunkt der Festnahme hatte er Heroin, Kokain und Bargeld in kleinen Stückelungen bei sich.