Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hotel Seefels: Gaststar Juan Amador mit Hessl, Wolf und "Hausherr" Egon Haupt © Aufgeschnappt.at

Mit insgesamt 37 Veranstaltungen in 20 verschiedenen Restaurants setzten die See-Essspiele am Wörthersee in den letzten zehn Tagen wieder kulinarische Maßstäbe. Standesgemäß stach zum Auftakt der dritten Auflage des Feinschmeckertreffens die Thalia, Kärntens ältester Schraubendampfer in See. Mit edler Genussfracht an Bord, zauberten doch Deutschlands Starkoch Alfons Schuhbeck und Schlosshotel-Küchenchef Thomas Gruber ein Dinner vom Feinsten auf die Tische.

In Veldener Casino-Restaurant "Die Yacht" verwöhnte Hausherr Marcel Vanic seine Gäste unter anderem mit wild geangelten Doraden. Unter dem Motto "In den schönsten Häfen der Welt" wurden acht verschiedene Menüs zubereitet.