"Magic Felix" sagt, dass man auch ein bisschen Talent brauche © Harald Schwinger

Seit 40 Jahren steht der Rosentaler Felix Christof nun schon auf der Bühne und dieses Jubiläum will er auch gebührend feiern. Deshalb hat er insgesamt 70 „Zauberfreunde“ aus ganz Europa zu einer Show nach St. Jakob im Rosental eingeladen. Denn Christof ist hierzulande wohl einer der bekanntesten Zauberkünstler, sein richtiger Name sei daher auch „Magic Felix“, wie er sagt.

Über die Zauberei gestolpert ist er beim Bundesheer, wo ein Kamerad ihn mit einem Kartentrick begeisterte. „Sechs Monate bin ich ihm nachgelaufen, so lange, bis er mir den Trick endlich verraten hat“, erinnert sich Felix an den Anfang seiner Karriere. In Deutschland, wo er nach dem Besuch der HTL-Maschinenbau in Klagenfurt, bei BMW gearbeitet hat, lernte er den Berufszauberer Lubor Fiedler kennen. „Der war zuerst etwas skeptisch, aber nach und nach sind wir Freunde geworden, weil ich nicht locker gelassen habe und immer weiter machen wollte“, erzählt Felix.