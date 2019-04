Facebook

Edi Wallisch: "Eierschwammerl sind mir zu fad" © Johannes Puch

Eines schickt er gleich vorweg: „Pilzguru will ich nicht mehr genannt werden. Pilz-Rebell oder Pilz-Narr passt besser.“ Mit Rebell meint Edi Wallisch die Kärntner Pilzverordnung, mit Narr die Tatsache, dass er an 250 Tagen im Jahr stundenlang im Wald anzutreffen sei – meistens auf Pilzsuche.

Man könnte also sagen: Er hört nicht das Gras, sondern die Pilze wachsen. Diese Leidenschaft lebt der Klagenfurter, Jahrgang 1964, seit der Schulzeit. „Pilze haben mich schon mit 13 so fasziniert, dass ich für die Mitglieder des naturwissenschaftlichen Vereins Pilzsporen mit meinem Mikroskop bestimmt habe.“