Serie der Masernerkrankungen in Kärnten nimmt kein Ende. Am Montag wurde die 19. Erkrankung gemeldet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Dan Race - stock.adobe.com

In Kärnten ist am Montag erneut eine Masernerkrankung bestätigt worden. Wie das Land Kärnten in einer Aussendung mitteilte, wurde auch ein neuer Verdachtsfall gemeldet. Damit wurden seit dem Ausbruch der Krankheit Anfang April insgesamt 19 Erkrankungen verzeichnet, bei einem Verdachtsfall lagen vorerst keine Laborergebnisse vor.