Marianne Schindele mit ihrem Sieger-Fuchs "Solo" © Schild

Sie ist derzeit Kärntens beste Springreiterin und will in diesem Jahr aber noch höher hinaus: Marianne Schindele. Bei den Austrian Masters in Linz hatte die 32-Jährige einen extrem guten Start in die Freiluftsaison. Sie gewann das Turnier, das eines der höchstdotierten nationalen ist. Ihr Siegerpferd ist der 13-jährige, braune belgische Warmblutwallach „Acoustik Solo Du Baloubet“.

