Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die strahlenden Gewinner mit Gratulanten © Büro Prettner

Die Jury hatte die Qual der Wahl. Beim Gesundheitspreis 2019 wurden in drei Kategorien 48 Projekte eingereicht. "Es freut mich jedes Mal aufs Neue, wie kreativ, innovativ und vor allem nachhaltig die eingereichten Projekte sind. Sie sind ein untrügliches Zeichen dafür, welchen großen Stellenwert die Gesundheitsförderung in Kärnten genießt", betonte Gesundheitsreferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner in ihrer Rede.