Yasmin Stieber-Koptik vor dem Badehaus in Pörtschach © Weichselbraun

Zimmer kontrollieren, Blumendekoration begutachten, Protokolle von Moderationsgesprächen durchsehen: Yasmin Stieber-Koptik hat alle Hände voll zu tun wenn sie das Jubiläumsfest der Werzer’s Hotels veranstaltet. Die Vorbereitungen für das große Saison-Opening-Fest der Hotelkette am Wörthersee dauern insgesamt rund ein Jahr.

Mehr als 500 geladene Gäste, die von 60 Mitarbeitern im Dauereinsatz betreut wurden, nahmen an der heurigen Jubiläumsveranstaltung teil. Das bedeutet für Stieber-Koptik rund 30 Stunden Arbeit – so gut wie ohne Unterbrechung. „Ohne die großartige Hilfe meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wäre so ein Abend wie heuer nicht möglich gewesen“, sagt sie.

Bei der Jubiläumsveranstaltung fand die zehnte Werzer’s Award-Verleihung statt. Eine SOS-Kinderdorf Mutter, die samt Kinder am Abend erschienen war, erhielt die Auszeichnung. Stellvertretend für das SOS-Kinderdorf in Moosburg nahm sie eine Spende von 30.000 Euro entgegen, die durch eine Tombola und die Unterstützung von Gästen aufgebracht wurden.

Auch sonst ist Stieber-Koptik eine viel beschäftigte Frau. Sie leitet nämlich drei Hotels am Wörthersee: Hotel Resort Pörtschach, Hotel Velden und Seehotel Wallerwirt. Die Hotels haben ganzjährig geöffnet. Bis zu 200 Angestellte arbeiten in den Sommermonaten in den Werzer’s Hotels. „Gutes Personal zu finden ist sehr schwer, daher ist es mir ein großes Anliegen, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen.“ Die Angestellten dürfen zum Beispiel das bekannte Badehaus, das zum Hotelkomplex gehört, kostenlos mitbenützen.