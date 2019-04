Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehren konnten schlimmeres verhindern © FF St. Georgen

Es sind vermeintlich lustige Bräuche, die aber fatale Folgen haben können. In der Nacht auf den Karsamstag wurden wieder Osterhaufen unbefugt angezündet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr St. Georgen am Sandhof konnten einen Brand in Klagenfurt löschen und ein Übergreifen der Flammen verhindern. Die Kameraden mussten in weiterer Folge laufend kontrollieren, ob es noch weitere Glutnester gibt.