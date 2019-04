Ärztin zur Masernepidemie„Es ist unsere Pflicht, Kinder zu schützen“

Anna Maria Cavini ist Leiterin einer Rehaklinik für Kinder in Bad Erlach. Die Kärntner Medizinerin kämpft gegen Impfmythen und für mehr Aufklärung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Cavini war Oberärztin in Klagenfurt und leitet eine Kinder- und Jugendreha-Klinik © kokon

Frau Cavini, Masern galten in der öffentlichen Wahrnehmung als ausgerottet. Wie war das „Comeback“ möglich?

Wir haben durch den Rückgang der Erkrankten das Bewusstsein für die dramatischen Folgen einer Erkrankung verloren. Durch massive Verunsicherung von Eltern gibt es mehr ungeimpfte Kinder und Erwachsene. Die Ausbrüche sind Folge einer immer noch zu niedrigen Durchimpfungsrate. Masern sind eine hochansteckende virale Infektionskrankheit, die bis zu 30 Meter über die Luft und bis zu zwei Stunden nach Aufenthalt in einem Raum übertragbar ist. Bei nicht geimpften Personen führt Kontakt mit einem Masern-Erkrankten in beinahe 100 Prozent zur Erkrankung.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.