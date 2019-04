Facebook

Gestern, Mittwoch, gegen 22.30 Uhr ist es auf der St. Ruprechterstraße in Klagenfurt zu einem Unfall gekommen. Ein 60-jähriger Taxilenker hielt sein Fahrzeug an der Kreuzung Flatschacherstraße an einer Stopptafel an. In der Mitte der Kreuzung kam es Kollision mit dem Wagen eines 18-jährigen Klagenfurters. Beide Personen wurden verletzt und mussten ins UKH bzw. ins Klinikum eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein Alkotest verlief negativ.