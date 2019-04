Kleine Zeitung +

Hobbykoch im deutschen TV Stefan Baumgartner zieht heute in die ZDF-Küchenschlacht

Stefan Baumgartner (23), Kärntner Lehramtsstudent in Graz, kocht heute in der 2500. ZDF-„Küchenschlacht“ auf. Er steht in der "Champions Week" und hat die Chance auf 25.000 Euro.