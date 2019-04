Facebook

Kärntnerin eröffnet Online-Portal "ZweimalFreude" mit regionalen, nachhaltigen Produkten: Michaela Greiler-Göritzer ist im Hauptberuf Software Engineer bei Microsoft © Robert Greiler-Göritzer

"Ich wollte zu Weihnachten 2018 wirklich darauf achten, ausschließlich regionale und nachhaltige Produkte zu kaufen und zu verschenken. Doch das ist sehr schwierig. Ich fühlte mich, als hätte ich keine andere Wahl, als doch bei Konzernriesen Massenware zu kaufen, die in fernen Ländern unter schleierhaften Bedingungen produziert werden.“ Also beschloss Michaela Greiler-Göritzer (35), die Sache selbst in die Hand zu nehmen und gründete die Internet-Plattform „ZweimalFreude“.

