In Krumpendorf wurde in zwei benachbarte Häuser eingebrochen. Der Täter hatte es auf Schmuck abgesehen.

© Fohringer

Vermutlich in der Nacht auf Freitag ist ein bisher noch unbekannter Täter in ein Sommerhaus in Krumpendorf eingebrochen. Er durchsuchte anschließend alle Räumlichkeiten und dürfte Schmuck und sonstige Wertgegenstände mitgenommen haben. Danach begab er sich auf ein Nachbargrundstück und brach dort mit einem Werkzeug die Eingangstüre zu einem weiteren Sommerhaus auf. Anschließend durchsuchte er abermals sämtliche Räumlichkeiten. Weil sich in diesem Gebäude keine Wertgegenstände befunden haben, dürfte auch nichts gestohlen worden sein.