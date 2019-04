Facebook

Katja Gasser, 2016 © Screenshot Youtube

Die Kärntnerin Katja Gasser, Leiterin des ORF-Literaturressorts, erhält heuer den österreichischen Staatspreis für Literaturkritik. Die Preisverleihung soll am Rande der "Buch Wien" im Herbst 2019 stattfinden, gab der ORF am Samstag bekannt. ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz gratulierte Gasser: Der erstmals an eine Fernsehjournalistin vergebene Preis "unterstreicht und würdigt ihre Arbeit".